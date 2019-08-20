Terör örgütü PKK'ya yönelik Kıran Operasyonu

"Operasyona katılan tüm birliklerimize üstün başarılar diliyorum. Birlik, beraberliğimizin ve iç güvenliğimizin daim olması için canla başla mücadele ediyorlar. Bizler de elbette ki hem görevimiz gereği hem de bu ülkenin bir vatandaşı olarak fiilen yanında olmak istedik. Her türlü desteği de valilikler olarak kendilerine sağlıyoruz. Bu operasyon Cumhurbaşkanımız, İçişleri Bakanımızın himayesi ve direktifleriyle yürütülüyor. Buradaki incelemelerimizi yaptık. Komutanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Operasyona katılan tüm birliklerimize başarılar diliyorum."

Operasyon hakkında yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi almak için bölgeye geldiklerini kaydeden Pehlivan, şöyle konuştu:

Hakkari, Şırnak ve Van il jandarma komutanlıklarının ortak katılımıyla, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in emir ve komutasında başlatılan Kıran Operasyonu devam ediyor.

Terör örgütü PKK'ya yönelik üç ilde başlatılan Kıran Operasyonu kapsamında Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Hakkari Valisi İdris Akbıyık ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin 3 bin 400 rakımlı Kato-Marinos Acar Tepe Üs bölgesinde denetlemelerde bulundu.

Vali Akbıyık da bölgenin en hassas noktasında yer aldıklarını belirterek, müşterek operasyona katılan tüm birliklere başarılar diledi.

- Operasyona, 129 tim 14 tabur katıldı

Çetin ise 3 ilin güvenlik güçlerinin yer aldığı operasyonun 4. gününde 129 tim 14 taburun katılımıyla sürdüğünü bildirdi.

"Ülkemizin birliği, bütünlüğü, vatandaşlarımızın huzuru için güvenlik kuvvetlerimiz ülkemizin her karış toprağında ihtiyaç duyulan her yerde, başta bölücü terör örgütü olmak üzere bütün terörist, suç ve suç unsurlarıyla operasyonlara devam etmektedir." diyen Çetin, operasyonun planladığı şekilde başarıyla devam ettiğini kaydetti.

Çetin, şöyle devam etti:

"Güvenlik kuvvetleri olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, Sayın İçişleri Bakanımızın emir ve talimatları doğrultusunda ülkemizin her köşesinde en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar, ülkemizde halkımızın vatandaşımızın huzuru tamamen tesis edilinceye kadar, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar teröristlerin inlerine giriyoruz. Girmeye de devam edeceğiz. Bundan sonra da operasyonlarımız kesintisiz operasyon mantığı ile teröristlerin var olabileceği her yerde devam edecektir. Yüce milletimizin desteği ve hayır duasıyla, bölge halkımızın desteğiyle güvenlik kuvvetlerimiz mücadeleye kahramanca devam edecektir."