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Terör örgütü PKK'ya yönelik "Kıran" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 22:22 | Son Güncelleme

Vali İdris Akbıyık ve Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Hacı İlbaş, Kıran Operasyonuna katılan güvenlik güçlerini görev yaptıkları üs bölgelerinde ziyaret etti

HAKKARİ (AA) - Hakkari Valisi İdris Akbıyık, terör örgütü PKK'ya yönelik başarıyla sürdürülen Kıran Operasyonuna katılan güvenlik güçlerini ziyaret etti.

Valiliğin internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, Akbıyık, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Hacı İlbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile Kıran Operasyonun yürütüldüğü bölgelerde denetlemelerde bulundu.

Yüksekova ilçesindeki 3 bin 350 rakımlı Varkavik Tepe Üs bölgesi ile Çukurca ilçesindeki 3 bin 400 rakımlı Fakı Tepe Üs Bölgesine giden Akbıyık ile beraberindekiler, güvenlik güçleri ile sohbet etti, operasyon hakkında bilgi aldı.

Tespit edilen mağara ve sığınakların imha edilmesini inceleyen Akbıyık, "Kıran" operasyonunun başarılı bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Akbıyık, ''Sayın Cumhurbaşkanımızın himaye ve direktifleri, İçişleri Bakanlığımızın koordinesiyle, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanımız ve İl Jandarma Komutanımızın komutasında yürütülen bu operasyon devam ediyor. Güvenlik güçlerimizce yürütülen müşterek operasyon başarıyla sürüyor. Tek teröristin kalmamasına dönük bir operasyon gerçekleştiriyoruz." diye konuştu

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