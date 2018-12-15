Terör örgütü PKK/YPG yönetimindeki bölge, Türk askeri tarafından 24 saat izleniyor

Ali LEYLAK-Serdar SUNAR/SURUÇ (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Suruç ilçesine komşu olan ve terör örgütü PKK/YPG yönetimindeki Suriye’nin Ayn El Arap kenti, Türk askeri tarafından 24 saat izleniyor. Bölgede terör örgütüne ait gözetleme kulelerinde ise hareketlilik yaşanıyor.

Fırat’ın doğusuna yönelik gerçekleştirilmesi planlanan harekat öncesinde terör örgütü PKK/YPG’nin kontrolündeki Ayn El Arap’ta sessizlik sürüyor. Mürşitpınar Sınır Kapısı’nın bulunduğu bölgede zaman zaman sınır hattındaki askeri birlikler devriye atıyor. Suriye tarafında yaşanan haraketlilik sınır birlikleri tarafından 24 saat kameralarla gözetleniyor. Ayn El Arap’ta bölgeye hakim yükseklikte olan Miştenur Tepesinde ise terör örgütüne ait zırhlı araçlar yer alırken gözetleme kulelerinde de hareketlilik yaşanıyor.

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