HABER

Terör örgütü PKK/YPG/KCK çocukları ön saflara yolladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 16:16 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarıyla icra ettiği gerek Pençe serisi operasyonları gerekse Barış Pınarı Harekâtıyla zor durumda kalan PKK/KCK/YPG terör örgütünün; etkisiz hale getirilen teröristlerin yerine eleman bulmakta zorlandığı, kimsesiz çocuk yurtlarından kaçırdığı çocuklardan sözde “Genç Taburu” oluşturduğu bilgisi alındı.Güvenlik güçlerine teslim olan E.K.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarıyla icra ettiği gerek Pençe serisi operasyonları gerekse Barış Pınarı Harekâtıyla zor durumda kalan PKK/KCK/YPG terör örgütünün; etkisiz hale getirilen teröristlerin yerine eleman bulmakta zorlandığı, kimsesiz çocuk yurtlarından kaçırdığı çocuklardan sözde “Genç Taburu” oluşturduğu bilgisi alındı.
Güvenlik güçlerine teslim olan E.K. adlı terörist, örgütün son dönemde oldukça fazla terörist ve güç kaybettiğini, eleman eksikliğinin had safhaya çıktığını, kaçırılan kimsesiz çocuklardan oluşturulan sözde “Genç Taburu”ndaki çocukların 9-16 yaş aralığında olduğunu ve bu çocukların Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı kullanılmak için ön saflara sürüldüğünü söyledi.
Güvenlik kaynaklarınca bu durumun PKK/YPG/KCK terör örgütünün eleman temin etmede sıkıntı çektiğinin, elebaşıların kendi canlarını kurtarmak için çocukları bile bile ölüme gönderdiğinin göstergesi olduğu belirtildi.

Bu saat stresi engelliyor!Bu saat stresi engelliyor!
İzinsiz Tahir Elçi anmasına polis engeliİzinsiz Tahir Elçi anmasına polis engeli
Fişte takılı bırakılan elektrikli ısıtıcılar yangına sebep olduFişte takılı bırakılan elektrikli ısıtıcılar yangına sebep oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Para karşılığında ilişki için anlaştığı kadını öldürdü!

Para karşılığında ilişki için anlaştığı kadını öldürdü!

Sınır karakoluna hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Sınır karakoluna hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Milyonlarca kişi bekliyor! Asgari ücret için Türk-İş'ten ilk teklif

Milyonlarca kişi bekliyor! Asgari ücret için Türk-İş'ten ilk teklif

Olay olan sözler! 'Kocam 13 yıl önce bana karpuz alsaydı...'

Olay olan sözler! 'Kocam 13 yıl önce bana karpuz alsaydı...'

Erdoğan'ın 'çılgın proje'si hakkında çok çarpıcı sözler: İhanet

Erdoğan'ın 'çılgın proje'si hakkında çok çarpıcı sözler: İhanet

Alevi ailenin evi işaretlenmişti! Bakan Soylu'dan açıklama

Alevi ailenin evi işaretlenmişti! Bakan Soylu'dan açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!

Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Ne yaptın Didem! Kahreden haber

Ne yaptın Didem! Kahreden haber

Metrobüste yeni dönem! Tüm istasyonlarda olacak

Metrobüste yeni dönem! Tüm istasyonlarda olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Van'da dilencinin üzerinden çıkanlar dudak uçuklattı

Dilencinin üzerinden çıkanlar dudak uçuklattı

Son dakika! Beyoğlu'nda internet kafeye silahlı saldırı: Yaralılar var

Beyoğlu'nda internet kafeye silahlı saldırı: Yaralılar var

Sultangazi'de ortalık karıştı! Yangın sırasında hırsızlık iddiasına linç girişimi

Sultangazi'de ortalık bir anda karıştı!

Sınırda yakalanan Yunan askerleriyle ilgili yeni gelişme! Interpol'e sorulacak

Sınırda yakalanan Yunan askerleriyle ilgili yeni gelişme!

Havanlı saldırı şehidi 2 uzman çavuş, törenle uğurlandı

Havanlı saldırı şehidi 2 uzman çavuş, törenle uğurlandı

Maltepe'de kediyi köpeğe parçalatmışlardı! Şoke eden ifade

Maltepe'deki pitbull vahşetinde şoke eden ifade!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.