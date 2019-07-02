Terör örgütü propagandası yapan 5 kişi tutuklandı (2)

TUTUKLANDILAR\nZonguldak merkezli 4 ilde d\u00fczenlenen operasyonda, ter\u00f6r propagandas\u0131 yapt\u0131klar\u0131, su\u00e7u ve su\u00e7luyu \u00f6vd\u00fckleri iddias\u0131yla adliyeye sevk edilen 5 ki\u015fi \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131klar\u0131 mahkemece tutukland\u0131.\u0130stanbul'da do\u011fal ya\u015fam m\u00fcmk\u00fcn m\u00fc?Ankara'da 3 ton ka\u00e7ak akaryak\u0131t ele ge\u00e7irildi25 y\u0131l hapis cezas\u0131 ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u00f6\u011frenince adliyeden ka\u00e7maya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131
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