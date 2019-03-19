Terör örgütü propagandası yapan 8 kişi gözaltında

Aralarında HDP üyelerinin de bulunduğu Edremit ilçesinden 4, Ayvalık ilçesinden 3, Bandırma ilçesinden 1 kişi olmak üzere toplam 8 kişi, terör örgütü propagandası yaptığı için gözaltına alındı.

Edremit’ten Y.G., A.K., E.Ş., H.İ.G., Ayvalık’tan A.Ö., E.A., V.K.D., Bandırma’dan T.Ö., terör örgütü propagandası yaptığı için Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen operasyon sonucu gözaltına alındı ve yapılan aramalarda bulunan dijital materyallere el konuldu.

Soruşturma devam ediyor.

