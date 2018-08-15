Terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve terör örgütü PKK/PYD propagandası yaptığı gerekçesiyle 1 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla R.Y'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlı, "Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Türk bayrağına hakaret etmek, devletin egemenlik alametlerini, Türk milletini, Cumhuriyeti, devletin kurum ve organlarını aşağılamak" ve "FETÖ/PDY ve PKK terör örgütlerini övmek" suçlarından tutuklandı.

