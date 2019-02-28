Terör örgütü propagandasına 1 yıl 6 ay hapis cezası

Zafer BARIŞ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de sosyal medya üzerinden, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG/PYD'nin propagandasını yaptığı suçlamasıyla tutuksuz yargılanan inşaat işçisi Şirin A., 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında sanık Şirin A. hakim karşısına çıktı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Şirin A., Kayseri'de inşaat işçisi olarak çalıştığını söyleyerek, "Birçok arkadaşla birlikte aynı evde kalıyorduk. Ben telefonumdan sosyal medyaya şifresiz giriyordum. Arkadaşlarım, telefonumdan sosyal medyaya girip o paylaşımları yapmış olabilirler. Ben bu paylaşımları yapıp yapmadığımı hatırlamıyorum. Paylaşmışsam da cahillikle yapmışımdır. Bunların suç olduğunu bilmiyordum. Bu paylaşımları yapmışsam da çok pişmanım'' dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Şirin A'ya 'silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verdi, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

