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Terör örgütü propagandasına 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 04.03.2019 16:14 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Gelibolu ilçesi ve Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.

Terör örgütü propagandasına 2 tutuklama

ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Gelibolu ilçesi ve Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları belirlenen 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si tutuklandı.
Gelibolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Gelibolu ve Şarköy'de 5 kişinin sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları belirlendi. Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından geçen 27 Şubat'ta iki ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda; şüpheliler B.A., B.E., İ.D., S.Ö., ve Z.K. iş yerleri ve kaldıkları evlerde gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ve üzerlerinde 6 cep telefonu, 10 sim kart, 1 flash bellek, 1 hafıza kartı, 1 pasaport ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne ait kimlik kartı ele geçirildi.
Gelibolu'ya getirilen şüpheliler, işlemlerin ardından 28 Şubat'ta adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden B.A. ve B.E., 'PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmak' suçundan tutuklanarak Çanakkale E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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