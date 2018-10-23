Terör örgütü propagandasına hapis cezası

Malatya'da, kentin muhtelif yerlerine yazı yazarak terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla yargılanan iki sanık, 1 yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuksuz yargılanan sanıklar Abuzer Ç. ve Hakan Y. ile avukatları katıldı.

Sanık Abuzer Ç. daha önceki savunmalarını tekrar ederek, olay günü arkadaşı Hakan Y. ile alkol aldıklarını ve duvarlara çeşitli yazılar yazdıklarını söyledi.

Sanık Hakan Y. ise hakkındaki suçlamaları reddederek, beraatini istedi.

Cumhuriyet savcısı, kentin muhtelif yerlerindeki duvarlara terör örgütünü övücü yazılar yazarak, propaganda yaptıkları belirlenen sanıkların cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti sanıklara, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 8'er ay hapis cezası verdi.

