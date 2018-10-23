Terör örgütü propagandasına hapis cezası

Malatya'da, kentin muhtelif yerlerine yazı yazarak terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla yargılanan iki sanık, 1 yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırıldı.
2. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuksuz yargılanan sanıklar Abuzer Ç. ve Hakan Y. ile avukatları katıldı.
Sanık Abuzer Ç. daha önceki savunmalarını tekrar ederek, olay günü arkadaşı Hakan Y. ile alkol aldıklarını ve duvarlara çeşitli yazılar yazdıklarını söyledi.
Sanık Hakan Y. ise hakkındaki suçlamaları reddederek, beraatini istedi.
Cumhuriyet savcısı, kentin muhtelif yerlerindeki duvarlara terör örgütünü övücü yazılar yazarak, propaganda yaptıkları belirlenen sanıkların cezalandırılmalarını talep etti.
Mahkeme heyeti sanıklara, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 8'er ay hapis cezası verdi.
Mardin'den kahreden şehit haberi!
Dünyanın en seksi sunucusu açtı ağzını, yumdu gözünü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Öğrenci Andı' ve ittifak açıklaması
Devlet Bahçeli ittifakı bitirdi, sosyal medya resmen sallandı!
Eve erken dönüp eşini yasak aşkıyla basmıştı! Flaş gelişme
MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ile ittifakı bitirdi: İttifak arayışımız kalmamıştır!
Guardian: Erdoğan, Suudi Veliaht Prensi köşeye sıkıştırdı
Dolandırıcıların lüks yaşamı böyle görüntülendi! Sözleri 'pes' dedirtti
Yeni iPhone modelleri cazibesini yitirmiş durumda
WhatsApp'tan olay yaratacak yeni güncelleme! Karanlık mod'da büyük rahatlık...
Baş ağrısı deyip geçmeyin! Migreni var sanıyordu beyinciği sarktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum