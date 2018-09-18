'Terör örgütü propagandası'ndan tutuklu yargılanan kamyon şoförüne tahliye

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla tutuklu yargılan kamyon şoförü Hasan Şahbaz, 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. Hükmün açıklanması geri bırakılarak, Şahbaz'ın tahliyesine karar verildi.
Kayseri'deki dava, 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuklu sanık Hasan Şahbaz, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katılırken, avukatı ise salonda hazır bulundu. Hakkında yapılan suçlamaları reddeden kamyon şoförü Şahbaz, beraatini istedi. Sosyal medya hesabındaki paylaşımları kendisinin yapmadığını öne süren Şahbaz, "Söz konusu paylaşımlar, hesabıma nasıl girdi; bilmiyorum. Paylaşımları yapmadım. Beyin ameliyatı oldum. Bazı şeyleri hatırlamıyorum. Sağlık sorunlarım var. Böyle bir şey olmuşsa mahkemenizden özür diliyorum. Devletimin, milletimin yanındayım. Suçsuzum" dedi.
Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Hasan Şahbaz'ı 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı. Hükmün açıklanması geri bırakılarak, Hasan Şahbaz'ın tahliyesine karar verildi.
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