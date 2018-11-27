Terör örgütü PYD/YPG üyesi sanığa hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, terör örgütü PYD/YPG'ye üye olma suçundan yargılanan ve etkin pişmanlıkta bulunan Suriye uyruklu sanık, 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, Suriye uyruklu tutuklu sanık Ercivan Tobu ve avukatı hazır bulundu.

Tercüman eşliğinde ifade veren sanık Tobu, yazılı savunmasını mahkemeye sundu.

Etkin pişmanlık kapsamında bildiklerini anlattığını belirten Tobu, "5 ay önce Türkiye'ye geldim. PYD/YPG bana 11 ay zorla askerlik yaptırdı, istemedim, zorla yaptırdılar. Örgütü sevmiyorum, babamı da öldürdüler. Suçsuzum, beraatimi ve tahliyemi istiyorum." ifadelerini kullandı.

Savcı mütalaasında, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını, samimi itirafları nedeniyle etkin pişmanlıktan yararlandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, etkin pişmanlığı kabul edilen sanık Tobu'ya, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan bir yıl 6 ay 22 gün hapis cezası vererek, tahliyesine hükmetti.

