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Terör örgütü SDG çekildiklerini açıkladı

DÜNYA HABERLERİ  | 21.10.2019 09:46 | Son Güncelleme

BBC'nin haberine göre terör örgütü YPG'nin çatı örgütü Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Türkiye sınırı yakınındaki Resulayn kentinde bulunan birliklerini çektiğini açıkladı.

Terör örgütü SDG çekildiklerini açıkladı

Pazar günü bazı Kürt Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) silahlı kanadı Halk Koruma Birlikleri'nin (YPG) bazı teröristleri ve yaralılarını taşıyan büyük bir konvoy Resulayn'dan ayrılmıştı. Bazı sivillerin de kentten ayrıldığı görülmüştü.

Suriye Milli Ordusu Sözcüsü Yusuf Hamud ise SDG'nin Ras'ul Ayn'dan "tamamen çekilmediğini" söyledi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Pazar günü yapılan açıklamada ise Barış Pınarı Harekâtı'na ara verilmesinden bu yana, "55 araçlık konvoyun Resulayn'a giriş, 86 araçlık konvoyun Tel Tamir istikametinde çıkış yaptığı" belirtilmişti.

Türkiye'nin 9 Ekim'de Suriye'nin kuzeyinde ve Fırat Nehri'nin doğusunda başladığı Barış Pınarı Harekâtı, Tel Abyad ve Resulayn kentleri ve çevrelerindeki bölgelerde yoğunlaşmıştı.

Harekâtın 8. gününde, Ankara'da görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Türk heyeti ile ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in başkanlığındaki ABD heyeti, anlaşmaya varmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
SDG YPG resulayn çekilme

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