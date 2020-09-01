Terör örgütü talimatıyla faaliyet yürüten hacker grubu üyesi 1 kişi yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, PKK/KCK silahlı terör örgütü içerisinde ve örgütün talimatıyla faaliyet yürüten Mezopotamia Hackers grubunun 81 ilde 411 kamu kurum/kuruluşu ile 14 bin 271 tüzel kişiliğe ait internet sitelerine yönelik yetkisiz erişimler gerçekleştirerek PKK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptıkları, örgüt adına maddi taleplerde bulundukları tespit edilen 21 şüpheli hakkında Ankara merkezli 17 ilde gözaltı kararı verildi.

Soruşturma kapsamında İstanbul’da Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM-Güvenlik Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, hakkında yakalama kararı bulunan A.B. isimli şahıs Silivri’de yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahsın üzerinde ve kaldığı yerde arama kararına istinaden yapılan aramada; çok sayıda cep telefonu, başka şahıslar adına düzenlenmiş kimlik kartı ve bankamatik kartlarına el konuldu. (İHA)

