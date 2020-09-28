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Terör örgütü tarafından kandırılan bir kişi daha ikna edilerek Türkiye’ye getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2020 14:41 | Son Güncelleme

Bölücü terör örgütü tarafından kandırılarak dağ kadrosuna katılan bir terörist daha ikna çalışmaları sonucu Türkiye’ye getirildi.Erzurum’un Karaçoban ilçesinde ikamet etmekte iken bölücü terör örgütü mensuplarınca kandırılarak 2015 yılında bölücü terör örgütünün dağ kadrosuna katılan S.B.

Terör örgütü tarafından kandırılan bir kişi daha ikna edilerek Türkiye’ye getirildi

Bölücü terör örgütü tarafından kandırılarak dağ kadrosuna katılan bir terörist daha ikna çalışmaları sonucu Türkiye’ye getirildi.
Erzurum’un Karaçoban ilçesinde ikamet etmekte iken bölücü terör örgütü mensuplarınca kandırılarak 2015 yılında bölücü terör örgütünün dağ kadrosuna katılan S.B. 2017 yılından günümüze kadar kararlılıkla yürütülen ikna çalışmaları sonucunda Irak’tan getirildi. S.B.’nin örgüt tarafından götürüldüğü günden bu zamana kadar göremediği ailesi ile Erzurum İl Jandarma Komutanlığı’nda görüşmeleri sağlandı.
S.B.’nin ailesi yaptığı açıklamada, “Devletimizin oğlumuzu bir gün geri getireceğine inancımız tamdı, biz çok zorluklar yaşadık, darısı diğer bütün ailelerin başına inşallah. Onların da çocukları bir an evvel adalete teslim olur” diyerek çocukları ile kavuşmanın sevincini yaşadı.

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