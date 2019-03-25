"Terör örgütü tarihinin en ağır yenilgilerini yaşıyor"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu ülkenin üzerine kim oyun oynarsa, bu ülkeyi kim bölmeye çalışırsa, bu ülkenin yarınlarını kim umutsuz hale getirmeye çalışırsa alimallah, gözünün yaşına bakmayız." dedi.

Soylu, Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, ülkeye gözünü dikenin gözünü oyacaklarını söyledi.

Dünyaya ve gelecek nesillere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir mesaj bıraktığını belirten Soylu, şöyle konuştu:

"Bu mesaj açık ve nettir. 'Ey dünya, benim coğrafyamda bana rağmen kimseye oyun kurdurtmayız.' Bir döviz saldırısı yaptılar, ekonomik saldırı. Dertleri, 'Türkiye 4,5 yıl seçimsiz bir döneme gidiyor. Bu seçimsiz dönemde acaba hükümeti seçime kadar zayıflatabilir miyim, milletle arasını bozabilir miyim, Cumhur İttifakı'nı zayıflatabilir miyim. 4,5 yılda da tekrar anasından emdiği sütü burnundan getirebilir miyim.' Dertleri bu. Büyük bir tezgahı, oyunu ortaya koyuyorlar. Sonra da bana kızıyorlar 'sen sert konuşuyorsun' diye. Ben sert mi konuşuyorum. Kadın 'ben sırtımı PKK'ya, PYD'ye dayadım' diyecek, Türkiye'yi, milletimizi tehdit edecek, 'Benim arkamda PYD onun arkasında da ABD var' diyecek. Biz ne diyeceğiz. Sırtını mı sıvazlayacağız. Hem dedik hem yaptık. O kadar açık ve net. Sırtını sen PKK'ya, PYD'ye dayadın ha. Sana şimdi 4 tane duvar verdik. İster o duvara, ister bu duvara daya. Hangi duvara dayarsan daya. Bu ülkenin üzerine kim oyun oynarsa, bu ülkeyi kim bölmeye çalışırsa, bu ülkenin yarınlarını kim umutsuz hale getirmeye çalışırsa alimallah, gözünün yaşına bakmayız. Geçen gün cezaevinde bunların bir teröristi öldü. Kaç zamandır diyoruz ki, 'sizi terörist cenazelerine sokmayacağız.' Bunlar terörist ölünce Diyarbakır'a götürülecek. Diyarbakır Havalimanı'nda karşılayacaklar, ardından mezarlıkta onu defnedecekler törenle. Başında da terörist cenazesinin sahte gözyaşı dökecekler. Diyarbakır Valisini aradım, dedim ki, (havalimanının etrafında bile esamelerini görmek istemiyorum. Mezarlığın bir kilometre çevresine kimseyi yaklaştırmayacaksınız.)"