Terör örgütü üyeleri sınırda yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yapılan jandarma denetimlerinde, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi ile bir PKK üyesi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Meriç ilçesine bağlı Karayusuflu köyü yakınlarında Yunanistan'a geçmeye çalışan Y.A, S.I, F.Y. ve M.E.A'yı yakaladı.

Yakalanan şüphelilerin FETÖ ile bağlantıları olduğu tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.A. ve F.Y. tutuklandı, S.I. ve M.E.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- PKK'lı terörist yakalandı

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Meriç ilçesine bağlı Subaşı beldesinde de yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan terör örgütü PKK üyesi E.A'yı yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.A. tutuklandı.

