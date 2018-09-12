'Terör örgütü üyeliği'nden kesinleşmiş hapis cezası bulunanlar yakalandı

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA) - MERSİN'in Tarsus ilçesinde, 'terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak' suçlaması ile haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.
Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 'PKK/KCK terör örgütüne üye olmak', 'patlayıcı madde bulundurmak' ve 'örgüt propagandası yapmak' suçlarından 8 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan V.Ç. (22) ile 10 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan N.Ç.'yi (23) yakalamak için çalışma başlattı. Gazipaşa Mahallesi'ndeki evlerine baskın düzenleyen ekipler, V.Ç. ile N.Ç.'yi yakaladı. Gözaltına alınan 2 kişi, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.
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