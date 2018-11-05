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Terör örgütü üyeliğinden yargılanacak sanığa hapis istemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 16:20 | Son Güncelleme

Adana'da terör örgütü YPG/PKK soruşturması kapsamında tutuklu sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı

Adana'da terör örgütü YPG/PKK soruşturması kapsamında tutuklu sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından terör örgütü YPG/PKK ile bağlantılı olduğu iddia edilen Suriye uyruklu İbrahim A. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Tutuklu sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede ifadesine yer verilen İbrahim A, terör örgütü tarafından zorla El Cerniye isimli bir kasabaya götürüldüklerini öne sürerek, yaklaşık 10 gün kadar burada kaldığını anlattı.

Bu kasabada kendisine terör örgütünü simgeleyen kıyafetler ile silah ve şarjör verildiğini belirten İbrahim A, burada da 3 ay kaldığını, girdiği bir çatışmada ayağından vurulduğunu ve sonrasında Türkiyeye kaçtığını aktardı.

İddianamede sanığın ayağında ateşli silah yaralanması tespit edildiği ancak zorla terör örgütü saflarına katıldığı iddiasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunun değerlendirildiği belirtildi.

Sanık İbrahim A'nın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

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