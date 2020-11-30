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  4. Terör örgütü üyesi olmaktan aranan yabancı uyruklu şahıs yakalandı

Terör örgütü üyesi olmaktan aranan yabancı uyruklu şahıs yakalandı

30.11.2020 14:39 | Son Güncelleme:
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Adana’da, terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG ’ye üye olmak suçundan aranan yabancı uyruklu şahıs, mevsimlik tarım işçisi olarak çalıştığı Karataş ilçesinde yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile örgüt mensuplarının tespiti ve yakalanmasına yönelik Karataş ilçesinde çalışma yapıldı.

Adana’da, terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG ’ye üye olmak suçundan aranan yabancı uyruklu şahıs, mevsimlik tarım işçisi olarak çalıştığı Karataş ilçesinde yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile örgüt mensuplarının tespiti ve yakalanmasına yönelik Karataş ilçesinde çalışma yapıldı. Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan Konya 6. Ağır Ceza mahkemesince hakkında aranma kaydı bulunan yabancı uyruklu K.E isimli şahsın mevsimlik tarım işçisi olarak çalıştığı ve Karataş ilçesi Bahçe Mahallesi çadırlar bölgesinde saklandığ tespit edildi.
K.E, Karataş Cumhuriyet Savcısının talimatıyla saklandığı yerde gözaltına alındı.

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