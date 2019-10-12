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Terör örgütü yandaşları Almanya'da Türk derneği ve marketine saldırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 23:54 | Son Güncelleme

Almanya'da gösteri yapan terör örgütü YPG/PKK yandaşları Türk derneği ve marketine saldırdı - Saldırılar nedeniyle 3 Türk vatandaşı yaralandı

BERLİN (AA) - Terör örgütü YPG/PKK yandaşları, Almanya'nın Villingen-Schweningen kentinde Türk işçilerin bulunduğu derneğe ve Nürnberg'de Türk marketine saldırdı. Saldırılarda 3 Türk vatandaşı yaralandı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etmek için Villingen Türk İşçileri Derneğinin bulunduğu caddede yürüyüş yapan terör örgütü yandaşları, lokalin önünde duran ve protestoculara tepki gösteren iki kişiye saldırdı.

Polis, derneği kordon altına alarak terör örgütü yandaşlarının saldırılarından korumaya çalıştı.

Saldırının sosyal medyada paylaşılan görüntülerinde ise polisin yetersiz kaldığı ve dernekte bulunanların destek talebine ''işimi bana öğretme'' karşılığının verildiği görülüyor.

Villingen Türk İşçileri Derneği Başkanı Ziya Karakuşçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Bu saldırılardan yılmadık, yılmayacağız da. Burada dik duracağız. Devletimizin ilgili tüm yetkilileri aradı. Gücümüze güç kattılar, moralimiz şu an iyi.'' dedi.

- Nürnberg'de markete saldırı

Terör örgütü yandaşları Nürnberg'de de bir Türk'e ait markete saldırdı. Saldırı nedeniyle bir kişinin yaralandığı ifade edildi.

Türkiye'nin Nürnberg Başkonsolosu Serdar Deniz, saldırının ardından markete gelerek iş yeri sahibine geçmiş olsun dileğinde bulundu. Deniz'in Alman polisiyle irtibata geçerek izahat istediği öğrenildi.

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Almanya saldırı terör örgütü yandaşları

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