Terör örgütü yandaşlarının saldırısına uğrayan Sancaktepe Belediye Başkanı o anları anlattı

Londra’da terör örgütü PKK yandaşlarının saldırısına uğrayan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, o anları anlattı.

İngiltere’nin başkenti Londra’da terör örgütü yandaşları polis koruması eşliğinde dün gösteri yaptı. Uluslararası Dünya Belediyeler Birliği Toplantısı için Londra’da bulunan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, bu sırada gösteri yapılan yerin yakınından geçerken terör örgütü yandaşlarının saldırısına uğradı. O anları anlatan Başkan Döğücü, “Strasbourg’da toplantımız vesilesi ile buraya geçiş yapmak için buraya gelirken Londra meydanda parlamento binasının olduğu geniş meydanda PKK terör örgütü yandaşları ve onların grubuna rastladık. Protesto yapmak için toplanmışlardı. Ellerinde pankartlar, Türkiye ve Cumhurbaşkanımızın aleyhinde pankartlar, yaptıkları karalamalar, iftiralarla dolu programın ortasına düştük. Oradan denk geldiğimiz bu ortamda ben ve benim gibi rahatsız olacağına inandığım Türk vatandaşlarının da olduğunu düşünüyorum” dedi.

"Her duyarlı Türk vatandaşı gibi sessiz kalamadık”

Avrupa’da bu tür organizasyonlarda müthiş bir iftira yapıldığını ve Avrupa’da yaşayan Türk vatandaşlarının bundan rahatsız olduğuna inandığını kaydeden Döğücü, "Oradan geçerken, onların propagandalarını görünce her duyarlı Türk vatandaşı gibi sessiz kalamadık ve kendilerine ‘yalan söylüyorsunuz’, ‘insanları yanıltıyorsunuz’ diye sesli müdahalede bulununca üzerimize doğru koşmaya başladılar. Orada 2-3 polisle takip ediliyordu grup. Bize tepki verenlere karşı zayıf kaldılar” dedi.