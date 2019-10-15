HABER

Terör örgütü yandaşlarının saldırısına uğrayanlara ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 19:55 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Essen Başkonsolosu Şener Cebeci, Almanya'nın Hagen şehrinde terör örgütü YPG/PKK yandaşlarınca zarar verilen iş yerlerine ve darp edilen vatandaşlara ziyarette bulundu

HAGEN (AA) - Türkiye'nin Essen Başkonsolosu Şener Cebeci, Almanya'nın Hagen şehrinde terör örgütü YPG/PKK yandaşlarınca zarar verilen iş yerleri ile darp edilen vatandaşları ziyaret etti.

Başkonsolos Cebeci, ziyaretinde yaptığı açıklamada, saldırıya uğrayanlara geçmiş olsun dileğinde bulunarak, saldırıları şiddetle kınadığını belirtti.

Cebeci, "Saldırganların bir an önce yakalanarak adalet önüne çıkarılmalarını, Alman makamlarının da vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli tedbirleri almalarını bekliyoruz. Konunun ilgili makamlar nezdinde takipçisi olacağız." dedi.

Dün akşam saatlerinde kalabalık şekilde sokağa çıkan terör örgütü YPG/PKK yandaşları, aralarında bir caminin de bulunduğu, Türklere ait bazı iş yerlerine zarar verip camlarını kırmış, kendilerini engellemeye çalışanlara saldırarak darp etmişti.

PARTNER Şimdi görenler tanıyamıyor! Şimdi görenler tanıyamıyor!
İşte Barış Pınarı Harekâtı’nda son durumİşte Barış Pınarı Harekâtı’nda son durum
Farkındalık için gözleri kapalı yürüdülerFarkındalık için gözleri kapalı yürüdüler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
terör örgütü yandaşlarının saldırısı Türkiye'nin Essen Başkonsolosu Şener Cebeci

En Çok Okunan Haberler

Koalisyon güçleri: Münbiç'ten çekildik

Koalisyon güçleri: Münbiç'ten çekildik

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

'Cumhurbaşkanı Erdoğan bana ne dedi biliyor musunuz?'

'Cumhurbaşkanı Erdoğan bana ne dedi biliyor musunuz?'

Dizisi rekor üstüne rekor kırıyor! Bu çocuğu tanıdınız mı?

Dizisi rekor üstüne rekor kırıyor! Bu çocuğu tanıdınız mı?

İngiltere, Türkiye'ye tüm silah satış izinlerini askıya aldı

İngiltere, Türkiye'ye tüm silah satış izinlerini askıya aldı

Kızıltepe'ye havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Kızıltepe'ye havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Harekatta yaralanan uzman çavuştan flaş açıklamalar

Harekatta yaralanan uzman çavuştan flaş açıklamalar

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya kınama

Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya kınama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! İşte Barış Pınarı Harekâtı’nda son durum

İşte Barış Pınarı Harekâtı’nda son durum

Son dakika: YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ardahan’da 4.1 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Korkutan deprem! 4.1 şiddetinde sallandı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan yaptırım açıklaması!

TBMM Başkanı Şentop'tan yaptırım açıklaması!

Elazığ'da korkutan yangın

Korkutan yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

TEM Otoyolu'nu kilitleyen kaza! Uzun araç kuyrukları oluştu

TEM Otoyolu'nu kilitleyen kaza! 3 şerit trafiğe kapandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.