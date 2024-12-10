Terör örgütü YPG'ye soğuk duş: Deyr ez Zor'dan da çekildiler! İsrail'den yardım istediler

Jerusalem Post gazetesinde yer alan haberde, Esad'ın düşmesinin ardından PKK/YPG'li teröristlerin İsrail'e başvurduğu belirtildi. PKK/YPG'li teröristlerin İsrail'den yarım ve koruma talep ettiği ifade edildi.

DETAYLARA YER VERİLMEDİ

Haberde, bu talebin ne yolla yapıldığı veya İsrail'in yanıtına dair ise detaylara yer verilmedi.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, dün yaptığı açıklamada, Suriye Milli Ordusu'nun Münbiç'e düzenlediği operasyondan rahatsızlığını dile getirmişti. Saar, PKK/YPG'ye yönelik operasyonların durdurulmasını istemişti.

DEYR EZ ZOR'DAN ÇEKİLDİLER

Öte yandan El Arabiya, terör örgütü PKK/YPG'nin Deyr ez Zor'dan Fırat'ın doğusundaki üslerine çekildiğini belirtti.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır