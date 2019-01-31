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Terör örgütü YPG Esed rejiminin konvoyunu engelledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 02:20 | Son Güncelleme

Rusya, Fırat'ın doğusuna insani yardım götüren Esed rejimine ait konvoyun, YPG'li teröristler tarafından geri çevrildiğini duyurdu

Rusya, Esed rejiminin Suriye Kızılayı ile Fırat'ın doğusuna gönderdiği insani yardım taşıyan konvoyun, terör örgütü YPG tarafından engellendiğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığının Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Komutanı Sergey Solomatin, yaptığı açıklamada, dün Esed rejiminin Suriye Toplumsal Arap Kızılay Derneği ile Fırat'ın doğusunda bulunan Hacin yerleşim birimine gönderilmek üzere insani yardım konvoyu organize ettiğini bildirdi.

Terör örgütü YPG’nin insani yardım konvoyunun bölgeye girmesini engellediğini belirten Solomatin, şunları kaydetti:

"Konvoydaki şişelenmiş su, gıda ürünleri, ilaç ve tıbbi malzemeler, hijyen ürünleri ve temel ihtiyaç ürünlerini taşıyan 10 kamyon, El-Hüseyniya yerleşim birimi bölgesinde Amerikan yanlısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) mensubu Kürt birlikler tarafından engellendi.

ABD Silahlı Kuvvetleri temsilcilerinin kesin yasağı olduğunu belirten Kürt birlikleri, araçların hareketini engelleyerek konvoyu geri dönmeye zorladı."

Solomatin, Birleşmiş Milletler (BM) ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin Suriye Kızılayına ülke genelinde serbest ve engelsiz şekilde insani yardım yapması için yetki vermesine rağmen Hacin'deki muhtaçlara yardım ulaştırılamadığını bildirdi.

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Rusya Savunma Bakanlığı

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