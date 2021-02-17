HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Terör örgütü YPG/PKK Afrin'e saldırdı: 6'sı çocuk 10 sivil yaralı

Terör örgütü YPG/PKK Afrin'e saldırdı: 6'sı çocuk 10 sivil yaralı

17.02.2021 23:18 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Terör örgütü YPG/PKK Afrin'e saldırdı: 6'sı çocuk 10 sivil yaralı

Suriye'de, Tel Rıfat ilçesinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK'nın, Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Afrin ilçe merkezine düzenlediği roket saldırısında 6'sı çocuk 10 sivil yaralandı.

YPG/PKK'lı teröristler, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği boşaltmaları gereken Tel Rıfat ilçesinden Afrin ilçe merkezine saldırı düzenlemeye devam ediyor.

SİVİLLERE SALDIRDILAR

Afrin kent merkezine yapılan 6 roket saldırısında 6'sı çocuk 10 sivil yaralandı.

Roketlerin, sivillerin evlerine isabet etmesi nedeniyle saldırılarda maddi hasar da meydana geldi.

Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'den çıkarılan YPG/PKK, ilçenin güneydoğusundaki Tel Rıfat bölgesinde işgalini sürdürüyor.

Türkiye, Suriye Milli Ordusu'nun desteğiyle, 20 Ocak 2018'de Afrin ilçesini terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarmak için Zeytin Dalı Harekatı'nı düzenlemiş, 18 Mart'ta da Afrin'i terörden arındırmıştı. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Gökyüzünde evlilik teklifi! Gökyüzünde evlilik teklifi!
Trump medyaya karşı sessizliğini bozduTrump medyaya karşı sessizliğini bozdu
28 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 28?28 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 28?

En Çok Okunan Haberler

Hastanede tanıştığı kadına 1 milyon 400 bin lira kaptırdı

Hastanede tanıştığı kadına 1 milyon 400 bin lira kaptırdı

Evlerinde katledilmişlerdi! Vahşette sır perdesi aralanıyor

Evlerinde katledilmişlerdi! Vahşette sır perdesi aralanıyor

Yeşilçam'ın duru güzeliydi! İşte Necla Nazır'ın son hali...

Yeşilçam'ın duru güzeliydi! İşte Necla Nazır'ın son hali...

Mert Hakan Yandaş için Galatasaray iddiası!

Mert Hakan Yandaş için Galatasaray iddiası!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son Dakika: İstanbul ve birçok ilde eğitime kar engeli

Son Dakika: İstanbul ve birçok ilde eğitime kar engeli

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Son Dakika: Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Son Dakika: Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İl il açıklanacak veriler için gözler Bakanlığa çevrildi

İl il açıklanacak veriler için gözler Bakanlığa çevrildi

Dünyada örneği yok! Gara'daki mağaraya şok baskın

Dünyada örneği yok! Gara'daki mağaraya şok baskın

Gara şehidinin cenazesinde gerginlik!

Gara şehidinin cenazesinde gerginlik!

Diğer Haberler

Trump medyaya karşı sessizliğini bozdu

Trump medyaya karşı sessizliğini bozdu

Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin: Özellikle dürüst olmalıyız

Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin: Özellikle dürüst olmalıyız

Son Dakika: NATO'dan Gara'daki 13 şehit için başsağlığı mesajı

NATO'dan Türkiye'ye başsağlığı mesajı

Hollanda basınından Türkiye’deki aşılama çalışmalarına övgü

Hollanda basınından Türkiye’deki aşılama çalışmalarına övgü

'Baş fareci' Larry 10’ncu yılını kutladı!

'Baş fareci' Larry 10’ncu yılını kutladı!

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi Prens Philip hastaneye kaldırıldı

İngiltere Kraliçesi'nin eşi Prens Philip hastaneye kaldırıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.