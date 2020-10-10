HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Terör örgütü YPG/PKK, Hatay'daki orman yangınını propaganda çalışmasına dönüştürdü

Terör örgütü YPG/PKK, Hatay'daki orman yangınını propaganda çalışmasına dönüştürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2020 21:22 | Son Güncelleme

Terör örgütü YPG/PKK'nın yandaşı sosyal medya hesapları, Hatay'da dün başlayan ve 3 ilçeye yayılan orman yangınlarının, "Ateşin çocukları inisiyatifi" adlı örgüt tarafından çıkarıldığını iddia etti.

Terör örgütü YPG/PKK, Hatay'daki orman yangınını propaganda çalışmasına dönüştürdü

Belen, İskenderun ve Arsuz ilçelerinde meydana gelen ve akşam saatlerinde kontrol altına alınan yangınla ilgili, terör örgütünün medya organlarından ve örgüte yakın sosyal medya hesaplarından propaganda çalışması başlatıldı.

AFAD ekiplerince 542 kişinin tahliye edildiği bölgeden ve yanan ağaçlardan fotoğrafların yer aldığı paylaşımlarda, alevlerin YPG/PKK terör örgütüne yakın "Ateşin çocukları inisiyatifi" tarafından çıkarıldığı ileri sürüldü.

Ormanlık alanın yanı sıra yaban hayatının da zarar gördüğü, çok sayıda ekibin 2 gün boyunca söndürme çalışması yaptığı yangınla ilgili "alaycı paylaşımlar", vatandaşlardan büyük tepki aldı.

BAKAN PAKDEMİRLİ KASIT ŞÜPHESİNE DEĞİNMİŞTİ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangın bölgesindeki incelemesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının kasıtlı çıkarıldığına yönelik şüphelerin olduğunu belirterek, "Kamuoyunda özellikle son iki günde sosyal medyada olsun diğer kaynaklarda olsun bu yangının özelinde de çok ciddi kasıt şüpheleri ortaya çıktı. Bunla ilgili de tabii ki Valiliğimiz çok yönlü soruşturmayı yürütüyor. 4 şüpheli gözaltına alındı, bunun 2'si savcı tarafından serbest bırakıldı ve 2 yeni daha şüphelimiz var." ifadesini kullanmıştı.

AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Günlerdir konuşulan swinger operasyonunda yeni detaylar: Eşlerine zorla yaptırmışlarGünlerdir konuşulan swinger operasyonunda yeni detaylar: Eşlerine zorla yaptırmışlar
Hastanedeki kayınvalidesini yastıkla boğmaya kalktıHastanedeki kayınvalidesini yastıkla boğmaya kalktı
Çekiliş sonuçları belli olduÇekiliş sonuçları belli oldu
En Çok Okunan Haberler
Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un sevişmesi olay oldu
Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un sevişmesi olay oldu
Hatay’daki yangında korkunç iddia! Molotof kokteyli mi atıldı?
Hatay’daki yangında korkunç iddia! Molotof kokteyli mi atıldı?
Yangın yeniden yerleşim yerlerine ulaştı
Yangın yeniden yerleşim yerlerine ulaştı
Özgü Namal'ın eşi Ahmet Serdar Oral’ın acı hikayesi!
Özgü Namal'ın eşi Ahmet Serdar Oral’ın acı hikayesi!
The Times duyurdu: Türkiye, İngiliz koleksiyonundaki antik ve modern tohumlara el koydu
The Times duyurdu: Türkiye, İngiliz koleksiyonundaki antik ve modern tohumlara el koydu
Hepsine el konuldu! ABD'den flaş iddia: Uygur Türklerine ait
Hepsine el konuldu! ABD'den flaş iddia: Uygur Türklerine ait
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
'Benim vergilerimle maaş alıyorsun' sözü için emsal karar
'Benim vergilerimle maaş alıyorsun' sözü için emsal karar
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Meteoroloji'den 4 il için lodos ve kum fırtınası uyarısı
Meteoroloji'den 4 il için lodos ve kum fırtınası uyarısı
Sıfır otomobil alıp hayatının şokunu yaşayan adama ikinci şok
Sıfır otomobil alıp hayatının şokunu yaşayan adama ikinci şok
Kırmızı kategorideki teröristin üstünden çıktı
Kırmızı kategorideki teröristin üstünden çıktı
Diğer Haberler
Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara için sağanak uyarısı
Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara için önemli uyarı
Bakan Koca, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesini ziyaret etti
Yerinde inceledi! Bakan Koca'da sürpriz ziyaret
Koronavirüs tedavisi gören kayınvalidesini yastıkla boğmaya kalktı! Antalya'daki skandal olayda yeni gelişme
Hastanedeki kayınvalidesini yastıkla boğmaya kalktı
Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte Türkiye'nin 10 Ekim koronavirüs tablosu
Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte Türkiye'nin 10 Ekim koronavirüs tablosu
Bakan Pakdemirli duyurdu! Hatay'daki yangın kontrol altına alındı
Bakan Pakdemirli duyurdu! Hatay'daki yangın kontrol altına alındı
Hatay'da bir noktada daha yangın çıktı
Hatay'da bir noktada daha yangın çıktı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.