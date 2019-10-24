Terör örgütü YPG/PKK kiliseyi üsse çevirmiş!

Tel Abyad'daki Ermeni kilisesinin de yine örgüt tarafından karargah haline getirildiğine ilişkin görseller paylaşılmıştı.

Kilise temsilcisi Ebu Selam, ibadethanelerinin 1932'de inşa edildiğini belirterek, "Kilise bu bölgede yaşayan bütün halka açıktı. İster Katolik ister başka bir mezhebe mensup olsun ihtiyacı olan herkes girebilirdi. İhtiyaç sahiplerine yardım eli uzatırdı. Kiliseyi koruma ve temizleme çabalarından ötürü (SMO unsurlarına) teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Rasulayn'daki Kiliseler Caddesi'nde Süryani Katolik Kilisesi ile karşı karşıya bulunan Süryani Ortodoks Kilisesi'nin temsilcisi Abdurrahman Diyab da bölgenin terörden temizlendiği sırada kiliselerin zarar görmediğini söyledi.

'TERÖR TERÖRDÜR'



Diyab, "Biz buranın halkıyız. Çatışmalar sırasında evlerimizden dışarı çıkamamıştık. Özgür Suriye Ordusu (yeni ismiyle SMO) gelince ne keskin nişancı, ne terör ne de silah korkusu duyduk. Evlerimizden rahatça dışarı çıktık. Kiliseler Caddesi, bu sokak tamamen temiz. PKK PYD olsun, diğer terör örgütleri olsun, kim olursa olsun terör terördür. " şeklinde konuştu.