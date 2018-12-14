YPG Türkiye'ye karşı Esad'dan destek istedi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü PKK/YPG'ye harekât düzenleneceğini açıklamasının ardından bölgede önemli bir gelişme yaşandı.

Terör örgütü YPG'nin internet sitelerinde yer alan açıklamada, Suriye rejimine, Türkiye'nin bölgeye operasyon yapmasına karşı tutumunu belli etmesi çağrısı yapıldı ve yardım talep etti. Terör örgütü YPG/PKK, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Afrin'deki Zeytin Dalı Harekâtı'na karşı da Esad rejimiyle iş birliğine gitmişti.

AFRİN'DE DE ESAD'DAN YARDIM İSTENMİŞTİ

AA'da yer alan habere göre örgüt, TSK ve ÖSO'nun Afrin ilçe merkezine yaklaşmasının ardından Esad rejiminden destek istemişti. Örgütün çağrısının ardından Esad rejimi bölgeye asker sevk etmese de şubat ayında "halk güçleri" olarak adlandırılan birliklerini gönderme girişiminde bulunmuştu. Halep'ten yola çıkarak Afrin'e ilerlemeye çalışan Esad'a bağlı güçler TSK'nın yaptığı topçu atışı üzerine kente yaklaşık 10 kilometre kala geri çekilmişti.

