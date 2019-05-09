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Terör örgütü YPG/PKK Deyrizor'da 7 sivili öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 13:53 | Son Güncelleme

Terör örgütü YPG/PKK Deyrizor'da 7 sivili öldürdü

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin Deyrizor ilinde örgüt karşıtı gösterilerin devam ettiği Şıhayl ilçesinde 7 sivili öldürdü.

Deyrizor'daki yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, kentin doğusunu işgal eden terör örgütü YPG/PKK üyeleri, örgüt karşıtı gösterilerin düzenlendiği Şıhayl ilçe merkezinde gece saatlerinde etrafa rastgele ateş açarak 6 sivili katletti.

Sabah saatlerinde yeniden toplanan kalabalığa ateş açan YPG/PKK'lılar, bir sivili daha öldürdü.

Olayların ardından örgütün ilçedeki sözde karargahını ateşe veren bölge halkı, sokaklarda da lastikler yakarak yolları kapattı.

Olaylar sırasında terör örgütüne ABD'ye ait savaş uçaklarının da havadan destek verdiği öğrenildi.

İlçede gerginlik devam ediyor.

Deyrizor ilinin doğu, kuzey ve batı kırsallarında YPG/PKK işgalindeki bazı bölgelerde, örgütün çıkarılan petrole el koymasına ve yolsuzluklarına karşı tepki amacıyla 25 Nisan'dan bu yana gösteriler düzenleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Deyrizor YPG/PKK

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