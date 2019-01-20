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Terör örgütü YPG/PKK esnafa kepenk kapattırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2019 16:25 | Son Güncelleme

Terör örgütü YPG/PKK, işgal ettiği Fırat'ın doğusundaki yerleşimlerde esnafa zorla kepenk kapattırarak sivilleri Türkiye aleyhine gösteriye zorladı

KAMIŞLI (AA) - Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeydoğu kesiminde Türkiye sınır hattında işgal ettiği yerleşimlerde dükkanları kepenk kapatmaya ve sivil halkı Türkiye aleyhine gösteri düzenlemeye zorladı.

Terör örgütü YPG/PKK, işgalindeki Suriye'nin kuzeydoğusunda Halep'e bağlı Ayn El Arap'da, Kamışlı ilçesinde ve birçok bölgede sivillere baskı uygulamaya devam ediyor.

Terör örgütü YPG/PKK, Türkiye sınır hattındaki işgal ettiği bölgelerde, esnafı kepenk kapatmaya ve sivilleri Türkiye karşıtı gösteriye zorladı. Terör örgütünce gösteri yapmaya zorlanan yüze yakın kişi, elebaşı Abdullah Öcalan posterlerini ve terör örgütünün paçavralarını taşıdı.

YPG/PKK, işgal ettiği alanlardaki okullarda üç yıldır öğrencilere militarist ve İslam karşıtı görüşler aşılıyor, çocukları zorla silah altına alıyor. Örgüt, kendisine direnenleri silah gücüyle bastırıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Afrin Kamışlı Kepenk Öcalan

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