HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Terör örgütü YPG/PKK saldırılarının son kurbanı 3 yaşındaki Tim oldu

Terör örgütü YPG/PKK saldırılarının son kurbanı 3 yaşındaki Tim oldu

12.02.2021 18:31 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Terör örgütü YPG/PKK saldırılarının son kurbanı 3 yaşındaki Tim oldu

Suriye’de geçtiğimiz pazartesi günü terör örgütü YPG/PKK tarafından El Bab ilçesine yapılan roketli saldırıda ağır yaralanan 3 yaşındaki Tim Moatarmawy hayatını kaybetti.Suriye’de terör örgütü YPG/PKK, geçtiğimiz pazartesi günü El Bab ilçesine roketli saldırı düzenlemişti.

Suriye’de geçtiğimiz pazartesi günü terör örgütü YPG/PKK tarafından El Bab ilçesine yapılan roketli saldırıda ağır yaralanan 3 yaşındaki Tim Moatarmawy hayatını kaybetti.
Suriye’de terör örgütü YPG/PKK, geçtiğimiz pazartesi günü El Bab ilçesine roketli saldırı düzenlemişti. Sivil yerleşim bölgelerinin hedef alındığı saldırıda 3’ü çocuk 10 sivil yaralanırken, bazı yaralıların durumunun ağır olduğu belirtilmişti. Yerel kaynaklara göre, saldırıda ağır yaralanan 3 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden çocuğun ismi Tim Moatarmawy olarak açıklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERBebek göründüBebek göründü
Gara'da etkisiz hale getirilen terörist sayısı 37 olduGara'da etkisiz hale getirilen terörist sayısı 37 oldu
Kimyon çayı faydaları nedir? Kimyon çayı nasıl yapılır?Kimyon çayı faydaları nedir? Kimyon çayı nasıl yapılır?

En Çok Okunan Haberler

Simpsonlar yine bildi! Bu kehanet de tuttu

Simpsonlar yine bildi! Bu kehanet de tuttu

Bilim Kurulu üyesi açıkladı! 'Yüz yüze eğitim ertelenecek'

Bilim Kurulu üyesi açıkladı! 'Yüz yüze eğitim ertelenecek'

Merkez Bankası yıl sonu dolar beklentisini açıkladı

Merkez Bankası yıl sonu dolar beklentisini açıkladı

İsyan etti! 'İstifa ettim! Tüh sizin alayınızın...'

İsyan etti! 'İstifa ettim! Tüh sizin alayınızın...'

Gürültü şikayetine giden polis, gördükleri karşısında şoke oldu

Gürültü şikayetine giden polis, gördükleri karşısında şoke oldu

Bakan Koca duyurmuştu: Bilim Kurulu üyesi tek tek açıkladı

Bakan Koca duyurmuştu: Bilim Kurulu üyesi tek tek açıkladı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Son dakika: Bakan Koca'dan canlı yayında flaş açıklamalar

Son dakika: Bakan Koca'dan canlı yayında flaş açıklamalar

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili dehşete düşüren açıklama

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili dehşete düşüren açıklama

16 yaşındaki kızını sokak ortasında boğazından bıçakladı

16 yaşındaki kızını sokak ortasında boğazından bıçakladı

'İstifa' iddialarıyla ilgili 17 CHP'li vekilden ortak açıklama

'İstifa' iddialarıyla ilgili 17 CHP'li vekilden ortak açıklama

Diğer Haberler

Trabzon'da korkutan yangın! Büyümesinden endişe ediliyor

Trabzon'da korkutan yangın! Büyümesinden endişe ediliyor

Erdoğan'ın ziyaret ettiği kanaat önderi Hafız Abdullah Nazırlı hayatını kaybetti

Erdoğan ziyaret etmişti! Hayatını kaybetti

Sarıçay'dan akan çamurlu su, Çanakkale Boğazı'nın rengini değiştirdi

Sarıçay'dan akan çamurlu su, Çanakkale Boğazı'nın rengini değiştirdi

Son dakika: Gara'da etkisiz hale getirilen terörist sayısı 37 oldu

Gara'da etkisiz hale getirilen terörist sayısı 37 oldu

Gaziantep'te dehşete düşüren kaza! Taksiyle çarpışan özel halk otobüsü büfeye daldı

Dehşete düşüren anlar! Taksiyle çarpışan otobüs büfeye daldı

13 yaşındaki çocuğa aşk mektubu yazan adamın cezası belli oldu

13 yaşındaki çocuğa aşk mektubu yazan adamın cezası belli oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.