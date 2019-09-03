HABER

Terör örgütü YPG/PKK yine Azez’e saldırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 10:12 | Son Güncelleme

Terör örgütü YPG/PKK Suriye’nin kuzeyindeki Azez’e dün gece saatlerinde sızma girişiminde bulundu -Çatışmalarda ÖSO'dan 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Terör örgütü YPG/PKK ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) arasında, örgütün Azez’in güneyine sızma girişiminde bulunması neticesinde çatışmalar yaşandı. Çatışmalarda ÖSO'dan 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

YPG/PKK, dün gece saatlerinde Kilis’in karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Azez’in güneyinde işgal ettiği Meranaz köyünden sızma amaçlı saldırılar düzenledi.

Bunun üzerine ÖSO ve terör örgütü arasında ağır silahlarla çatışmalar yaşandı. Çatışmalarda ÖSO'dan 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

- TSK obüsleri terör hedeflerini vurdu

Türk Silahı Kuvvetleri (TSK) sabah saatlerinde Tel Rıfat’ta konuşlu YPG/PKK'lı teröristlere ait mevzilere atışlar yaptı.

Zeytin Dalı Harekatı neticesinde Afrin'den çıkarılan YPG/PKK, ilçenin güneydoğusundaki Tel Rıfat bölgesinde işgalini sürdürüyor.

Bu bölgede yuvalanan terör örgütü, ÖSO'nun kontrolündeki yerleşimleri sık sık hedef alıyor.

PARTNER İşte güzel oyuncunun babası İşte güzel oyuncunun babası
Turistlere köpüklü ve renkli eğlenceTuristlere köpüklü ve renkli eğlence
Anneleri öldürülen 5 çocuk koruma altına alındıAnneleri öldürülen 5 çocuk koruma altına alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
YPG/PKK

En Çok Okunan Haberler

G.Saray'dan 3 transfer birden

G.Saray'dan 3 transfer birden

AK Parti'den ihraçları isteniyordu! İlk açıklama geldi!

AK Parti'den ihraçları isteniyordu! İlk açıklama geldi!

Fuhuştan gözaltına alınan damat adayı evlendi

Fuhuştan gözaltına alınan damat adayı evlendi

Fatih'te feci kaza! 1 ölü, 1 yaralı

Fatih'te feci kaza! 1 ölü, 1 yaralı

AK Parti MYK'dan 4 isim için ihraç talebi

AK Parti MYK'dan 4 isim için ihraç talebi

18 yaşındaki gence sokak ortasında kanlı infaz!

18 yaşındaki gence sokak ortasında kanlı infaz!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
3 ay süren teknik takibin ardından yakalandılar! Lüks yaşantıları dikkat çekti

3 ay süren teknik takibin ardından yakalandılar!

Ege Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde korkutan deprem

Son dakika: Bakan Hulusi Akar'dan güvenli bölge açıklaması

Bakan Akar'dan net mesaj: B ve C planımız var

Son dakika: Diyarbakır'da bir dağa kaçırma iddiası daha! HDP binası önünde eylem

Bir dağa kaçırma iddiası daha!

Son dakika! Kırmızı bültenle aranan Nedim Karakulak öldürüldü

Kırmızı bültenle aranan Nedim Karakulak öldürüldü

Teslim olan kadın teröristler her şeyi anlattı

Teslim olan kadın teröristler: Kaçacaklar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.