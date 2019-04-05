Terör örgütü YPG/PKK'dan Afrin tehdidi

Terör örgütü YPG/PKK elebaşlarından Aldar Halil, Afrin'i yeniden işgal etmek için çalıştıklarını, DEAŞ'ı ABD desteğiyle Deyrizor'dan çıkarmalarının bu planı kolaylaştırdığını iddia etti.

Terör örgütü elebaşlarından Halil, ABD merkezli Defense Post haber sitesine yaptığı açıklamada, Afrin ile ilgili tehdit içerikli iddialarda bulundu.

Halil, "Bagoz'dan sonra, Afrin için operasyon planı var mı" sorusuna, "Afrin'in kurtarılması Bagoz'a bağlı değil. Bize göre, o bir strateji, bir hedef. Şimdi verilecek bir karar değil." yanıtını verdi.

"Birkaç grup Afrin içerisinde gizlice kaldı ve günlük askeri operasyon düzenliyorlar." diyen terörist elebaşı, şu ifadeleri kullandı:

"Doğal olarak mevcut gelişmelerden faydalanmaya, operasyonları geliştirmeye, Afrin'in özgürleştirilmesine doğru operasyonları hızlandırmaya çalışıyoruz."

Halil, DEAŞ'ı Bagoz'dan çıkarmalarının Afrin'e yönelik planlarını kolaylaştırdığını öne sürdü.

Terör örgütü YPG/PKK, DEAŞ ile mücadele bahanesiyle 2014'ten bu yana ABD desteği alıyor. Bu sayede DEAŞ'ın kontrol ettiği alanları ele geçiren örgüt, Suriye'nin üçte birini işgalinde tutuyor. DEAŞ, geçen ay içerisinde ABD'nin desteğiyle Irak sınırındaki Deyrizor'un tümünden çıkarmıştı.