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Terör örgütü YPG/PKK'nın sivillere yönelik saldırıları

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 17:33 | Son Güncelleme

İyi Kalpler Derneğince terör örgütünün saldırılarında evi zarar gören ailelere yardım yapıldı

Suriye'deki terör örgütü YPG/PKK'nın sivillere yönelik saldırıları sırasında evleri zarar görenlere İyi Kalpler Derneğince yardımda bulunuldu.

Derneğin başkan yardımcısı Fatih Lütfi Bayraktar, beraberindeki dernek yöneticileriyle Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'yı ziyaret etti. İlçedeki gelişmeler hakkında bilgi alan heyet, ardından terör örgütünce yapılan havan mermili saldırılarda evi zarar gören sivilleri ziyaret etti.

Terör mağduru ailelere içerisinde giysi ve gıda bulunan kolileri teslim eden dernek yetkilileri, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bayraktar, gazetecilere yaptığı açıklamada, derneğin İstanbul Bayrampaşa şubesi olarak buraya geldiklerini söyledi.

İstanbul'da hayırseverlerden toplanan yardımları ilçe halkına ulaştırdıklarını belirten Bayraktar, şöyle konuştu:

"Yardımlarımız bunlarla sınırlı kalmayacak. Deyim yerindeyse yeni bir Akçakale inşa etmek için kolları sıvadık. Havanın düştüğü evlerde yaşanılması çok zor. Bizler bu evlerdeki tüm ihtiyaçları listesini yaptık. İnşallah bu ihtiyaçları çeşitli STK'larla birlikte en kısa zamanda gidereceğiz."

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yaptıkları yardımdan dolayı derneğe ve hayırseverlere teşekkür eden Yalçınkaya, "2 bin kilometreden gelip burada mağdur vatandaşlara ulaşan derneğe çok teşekkür ederim. İnşallah herkesin kalbi bu kardeşlerimiz gibi iyi olur. Bu en zor günümüzde bize yardım eli uzattılar. Allah onlardan razı olsun." şeklinde konuştu.

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