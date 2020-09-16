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Terör örgütünde çözülme devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2020 19:40 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, Şırnak’ta ikna yoluyla 1 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Terör örgütünde ikna yoluyla çözülme devam ediyor, 1 örgüt mensubu daha Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı, Şırnak’ta ikna yoluyla 1 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Terör örgütünde ikna yoluyla çözülme devam ediyor, 1 örgüt mensubu daha Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Şırnak İl Jandarma Komutanlığının ikna çalışmaları neticesinde; terör örgütüne 2015 yılında katıldığı tespit edilen1 örgüt mensubu, bugün Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan teröristle birlikte 1 Ocak’tan bu yana ikna yoluyla teslim olanların sayısı 154’e yükseldi” denildi.

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