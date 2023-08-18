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Terör örgütünde çözülme sürüyor! Bakan Yerlikaya duyurdu: Teröristler güvenlik güçlerine teslim oldu

18.08.2023 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Terör örgütünün Kuzey Irak ve Suriye'deki yapılanmasında faaliyet gösteren 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. Son 2 ayda teslim olan terörist sayısı 32'ye çıktı.

Terör örgütünde çözülme sürüyor! Bakan Yerlikaya duyurdu: Teröristler güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından 3 teröristin daha teslim olduğunu duyurdu.

SAYI 32'YE YÜKSELDİ

Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:

"Terör örgütü çözülmeye devam ediyor. 3 terörist daha teslim oldu! Son 2 ayda güvenlik güçlerimize teslim olan terörist sayısı 32 oldu.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerimizce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda 3 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerimize teslim oldu. Teslim olan örgüt mensupları, terör örgütünün Kuzey Irak ve Suriye’deki yapılanması içerisinde faaliyet yürütüyordu. Terörle mücadelenin her alanında görev alan kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Bilinsin ki… Terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek!"

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