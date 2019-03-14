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Terör örgütünde çözülmeler devam ediyor

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2019 13:42 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK’da çözülmeler devam ediyor.

Terör örgütü PKK’da çözülmeler devam ediyor. Şırnak’ın Silopi ilçesinde ikisi kadın 7 PKK’lı terörist teslim oldu.
Son dönemlerde düzenlenen operasyonlarla yok olma noktasına gelen terör örgütü PKK’daki çözülmeler devam ediyor. Bu kapsamında terör örgütü PKK’nın kamplarından kaçarak Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı’na gelen ikisi kadın 7 terörist jandarma ekiplerine teslim oldu. Gözaltına alınan 7 teröristin jandarma ekiplerince emniyet güçlerine teslim edildikleri, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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