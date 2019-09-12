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Terör örgütünde 'Diyarbakır anneleri' endişesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 16:09 | Son Güncelleme

  DİYARBAKIR'da, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan 'Diyarbakır anneleri' terör örgütünde büyük rahatsızlığa neden oldu.

DİYARBAKIR'da, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan 'Diyarbakır anneleri' terör örgütünde büyük rahatsızlığa neden oldu.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, güvenlik güçlerinin son dönemde aralıksız devam eden operasyonları sonrasında çözülme yaşanan terör örgütünde, Diyarbakır annelerinin eylemi de sözde elebaşlarının tedirginliğini artırdı. Ele geçirilen teröristlerin ifadeleri ve telsiz konuşmalarına da yansıyan bilgilere göre, sözde elebaşları, evlatlarını geri almaya çalışan ailelerin eyleminin genişlemesinden, katılımın artmasından ve desteğin büyümesinden endişe ediyor. Bu konudaki haberlere diğer teröristlerin erişiminin engellenmesine yönelik talimatlar veren sözde elebaşları, telsiz kullanan birim sorumlularının Diyarbakır'daki eylemlerden bahsedilmemesi konusunda emirler verdikleri belirlendi.

Son yıllarda katılımın yok denecek kadar azaldığı örgütte yaşanan durum nedeniyle paniğe kapılan sözde elebaşları, artan firarların önlenmesi için telsizden sert cezaların uygulanmasına yönelik talimatlar verdi. Teslim olan teröristler ise ifadelerinde bu cezaların infaza kadar gittiğini belirterek, terör örgütünden kaçmaya çalışanların ailelerinin öldürüleceği yönünde tehdit edildiğini dile getirdi.

ANKARA, (DHA)

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