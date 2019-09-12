Terör örgütünde “Diyarbakır anneleri” korkusu

Dağa kaçırılan çocukları için Diyarbakır’da bulunan HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan “Diyarbakır anneleri” terör örgütünde büyük rahatsızlığa neden oldu.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, dağa kaçırılan çocukları için Diyarbakır’da bulunan HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan “Diyarbakır anneleri” terör örgütünde büyük rahatsızlığa neden oldu.

Güvenlik güçlerinin aralıksız devam eden operasyonları sonrasında çözülme yaşanan terör örgütünde, Diyarbakır annelerinin eylemi sözde elebaşlarının tedirginliğini artırdı.

Ele geçirilen teröristlerin ifadeleri ve telsiz konuşmalarına yansıyan bilgilere göre, sözde elebaşları, çocuklarını geri almaya çalışan ailelerin eyleminin genişlemesinden, katılımın artmasından ve desteğin büyümesinden endişe ediyor.

Bu konudaki haberlere, diğer teröristlerin erişiminin engellenmesine yönelik talimatlar veren sözde elebaşları, telsiz kullanan birim sorumlularının Diyarbakır’daki eylemlerden bahsedilmemesi konusunda emirler verdikleri öğrenildi.

Son yıllarda katılımın yok denecek kadar azaldığı terör örgütünde yaşanan durum nedeniyle paniğe kapılan sözde elebaşları, artan firarların önlenmesi için telsizden sert cezaların uygulanmasına yönelik talimatlar verdi.

Teslim olan teröristler ise ifadelerinde; bu cezaların infaza kadar gittiğini kaydederek, terör örgütünden kaçmaya çalışanların “ailelerinin öldürüleceği” yönünde tehdit edildiğini belirtti.

