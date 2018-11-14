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Terör örgütünde eşcinselliğe eğilim arttı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.11.2018 11:38 | Son Güncelleme

 SURİYE'nin Deyrizor bölgesindeki 'Leşger' kod adlı PKK'lı terörist elebaşısının hemcinslerine cinsel istismarda bulunduğu için tutuklandığını, 6 ay süren cezasının bitiminin ardından da elebaşılık görevine devam ettiği belirtildi.

ANKARA, (DHA)- SURİYE'nin Deyrizor bölgesindeki 'Leşger' kod adlı PKK'lı terörist elebaşısının hemcinslerine cinsel istismarda bulunduğu için tutuklandığını, 6 ay süren cezasının bitiminin ardından da elebaşılık görevine devam ettiği belirtildi.
Güvenlik güçleri tarafından bir süre önce yakalanan 'Sorej' kod adlı PKK'lı teröristin ifadesinde, Suriye'nin Deyrizor bölgesindeki 'Leşger' kod adlı terörist elebaşısının hemcinslerine cinsel istismarda bulunduğu için tutuklandığını, suçunu kabul eden teröristin 6 ay süren cezasının bitiminde tekrar eski yerinde elebaşı konumunda faaliyetlerine devam ettiğini belirttiği bildirildi.
EŞCİNSELLİK ESKİDEN İNFAZ SEBEBİYDİ
'Rızgar' kod adlı bir başka teröristin 2017’deki ifadesinde Irak kuzeyinde faaliyet gösteren 'Fırat' kod adlı teröristin eşcinsel olduğu için infaz edildiğini anlattığı ortaya çıkmıştı.
KADINLARLA YAŞANAN SORUNLAR EŞCİNSELLİĞİN ÖNÜNÜ AÇTI
İfadelere göre, kadın ve erkek teröristler arasında geçen yıldan beri yaşanan sürtüşmeler, kavgalar, kadın teröristlerin infazlarındaki artışlar ve zulümlere dayanamayarak meydana gelen kaçışların teröristlerin eşcinselliğe eğilimini artırdığı, bu eğilimleri zaten kuvvetli olduğu bilinen örgüt elebaşlarının da bunu kabullendiği belirtildi.

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