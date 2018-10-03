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Terör örgütünde iç kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 15:29 | Son Güncelleme

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sayesinde büyük çöküntü yaşayan bölücü terör örgütü PKK mensupları arasındaki iç kavgalar da gün yüzüne çıktı - Bazı teröristlerin "ajan" ilan edildiği örgüt içinde, infaza kadar giden kavgalar yaşandığı belirlendi - Tunceli bölgesinde, 17 Eylül 2018'de gerçekleştirilen operasyonda ölü ele geçirilen dört kadın teröristin, erkek olan diğer bir terörist gruptan yardım istediği ancak "başınızın çaresine bakın" denilerek yardımda bulunulmadığı da telsiz kayıtlarından deşifre edildi

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sayesinde büyük çöküntü yaşayan bölücü terör örgütü PKK mensupları arasında, infaza kadar giden iç kavgalar yaşanıyor.

AA muhabirinin bölgedeki güvenlik kaynaklarından elde ettiği bilgilere göre, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) kış ayları öncesinde başlattığı ve başarı ile devam eden operasyonları terör örgütünde dağılmaya neden oldu.

Son zamanlardaki operasyonlarla ağır kayıplar veren terörist gruplar arasında derin bir güven bunalımı da yaşanıyor.

Çoğu teröristin hayatta kalabilmek için elebaşlarına açık açık karşı çıktığı belirlenirken bu nedenle bazı teröristlerin "ajan" ilan edildiği, hatta infaza kadar varan ciddi kavgaların yaşandığı öğrenildi.

- Kadın teröristlere yardım etmediler

Tunceli bölgesinde, 17 Eylül 2018'de icra edilen operasyonda 4 bölücü hain etkisiz hale getirilmişti.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre tamamı kadın olan bu teröristlerin hava destekli operasyonun devam ettiği bölgedeki diğer bir gruptan telsizle yardım istediği, ancak erkek olduğu tespit edilen grubun "başınızın çaresine bakın, çıkarsak bizi de vururlar" diyerek kadın gruba yardıma gitmediği tespit edildi.

Güvenlik güçleri, örgüt mensupları arasında yaşanan bu tür olayların son dönemde ciddi şekilde arttığını da bildiriyor.

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