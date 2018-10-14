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Terör örgütünde intiharlar ve kaçışlar hat safhada

YAŞAM HABERLERİ  | 14.10.2018 15:29 | Son Güncelleme

GÜVENLİK güçlerine 26 Eylül 2018 tarihinde teslim olan S.F.

ANKARA, (DHA)- GÜVENLİK güçlerine 26 Eylül 2018 tarihinde teslim olan S.F. isimli teröristin ifadesinde; Aralık 2013- Mart 2014 tarihleri arasında Gara bölgesinde eğitim aldığını, bu dönemde R.K. adlı bir kadın teröristin örgüt içinde yasak ilişki yaşadığına dair iftiraya uğradığını ve terör örgütünün baskısına daha fazla dayanamayarak göğsüne ateş etmek suretiyle intihar ettiğini, kaçışlar gibi intiharların da örgütte çokça görülmeye başlandığını, örgütün içeride yaptığı zulümler nedeniyle yaşanılan zorlukların dayanılamayacak noktaya geldiğini, Halen dağda olanların hepsinin aslında fırsat bulsa kaçacaklarını, elebaşlarının diğer teröristleri ölüme gönderirken, kaçak davrandıklarını ve daha çok şahsi çıkar peşinde koştuklarını, belirttiği öğrenildi.
S.F., ayrıca, eğitimler sırasında psikolojik sorunlar yaşayan Ö.T. adlı diğer bir teröristin de kendisini astığına şahit olduğunu ifade etti.

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