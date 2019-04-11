Güvenlik güçlerinin etkili operasyonları sonrasında terör örgütü PKK'ya katılımın iyice düştüğü, teröristlerde moralsizlik ve huzursuzlukların baş gösterdiği, örgütten kaçışların arttığı ve sözde lider kadrosunun bu duruma engel olamadığı tespit edildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK'dan kaçışlar sürerken teslim olan teröristlerin büyük çoğunluğunu kadınlar oluşturuyor. Kadın teröristlerin, bölücü terör örgütünde yaşadıkları şiddet ve taciz, teslim olan teröristlerin ifadelerinde öne çıkıyor.

Örgütten kaçıp güvenlik güçlerine teslim olan "Havin" kod adlı terörist, örgütte birçok defa taciz ve tecavüze uğradığını anlattı.

Yaşananlara dayanamayarak kaçtığını belirten kadın terörist, 14-15 yaşlarındaki çocukların kandırılarak veya kaçırıldıktan sonra uyuşturucuya alıştırıldığını, sonra da eylemlerde ön saflarda kullanılarak ölüme itildiğini söyledi.

Son dönemde dağılma sürecine giren terör örgütünün, kaçışları ve teslim olmaları engelleyemediği de teröristin ifadelerine yansıyan bir diğer konu olarak dikkati çekti.

Örgüte katılımın neredeyse sıfır seviyesine inmesiyle sayıları gittikçe azalan gruplarda moralsizlik ve huzursuzlukların baş gösterdiğini belirten kadın terörist, sözde lider kadrosunun da bu duruma engel olamadığını ifade etti.

