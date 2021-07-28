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Terör örgütünden kaçan terörist itiraf etti: Hamile kalan kadın teröristler...

28.07.2021 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Terör örgütü PKK'dan kaçarak teslim olan terörist Çekdar kod adlı Selman Arslan ifadesinde son dönemde çok sayıda örgüt üyesi kadının hamile kaldığını, örgüt yönetiminin ise kadınları kürtaja zorlandığını anlattı. Kürtaj yapılamayacak durumda olan terör örgütü üyesi kadınların Mahmur Kampında doğum yaptığını, bebeklerinin ise burada yaşayan ailelere verildiğini söyledi.

Terör örgütünden kaçan terörist itiraf etti: Hamile kalan kadın teröristler...

Terör örgütü üyesi Selman Arslan, PKK'nın kadın yapılanması 'YJA Star' sözde askeri konsey üyesi Çiçek Dideri adlı teröristin kendisinden küçük yaşta bir teröristle ilişki yaşadığını ve hamile kaldığını, Suriye'de bulunan Hebat Hastanesi'nde kürtaja zorlandığı bilgisini verdi. Yaşanan olayın örgüt üyelerinden gizlenmesi için operasyonun gece yarısı yapıldığını anlatan Çekdar kod adlı Selman Arslan, kadın teröristin kısa bir süre sonra da Kuzey Irak'a gönderildiğini söyledi.

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ZORLA ALINAN KADIN TERÖRİSTLERİN BEBEKLERİ ÖRGÜT İDEOLOJİSİYLE YETİŞTİRİLİYOR

Terörist kadınların doğumdan hemen sonra kendilerinden zorla alınan bebeklerinin Mahmur Kampında kalan terör örgütü üyesi ailelere verilerek, örgüt ideolojisiyle büyütüldüğünü de söyleyen Çekdar kod adlı terörist, bu çocuklarını belirli bir yaşa geldikten sonra silah kullanmak, bomba yapmak gibi eğitimler aldığını ve terör örgütü üyesi olarak kadrolara katıldığını söyledi.

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ÖLEN TERÖRİSTLERİN AİLELERİ İSTİSMAR EDİLİYOR

Terör örgütünün yine son dönemde Suriye'deki çatışmalarda ölen teröristlerin ailelere saygı gösterilmediğini hatta cinsel istismara maruz kaldığını Çekdar kod adlı Selman Arslan, bu olayların bir çok teröristi örgütten kaçmaya yönelttiğini anlattı. Kendisinin de bu olaylara defalarca tanık olduğunu, örgüte yıllar önce katılan bir terörist olmasına rağmen, duyduğu rahatsızlık nedeniyle kaçtığını söyledi. Öldürülen teröristlerin ailelerine yönelik cinsel istismar olaylarının örgüt yöneticileri tarafından bilinmesine rağmen ceza ve yaptırım uygulanmadığnı anlatan Çekdar kod adlı terörist, bu olayların duyulması nedeniyle birçok örgüt mensubunun örgüte inancını yitirdiğini söyledi.

DHA

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