Terör örgütünden kaçarak teslim oldu

KIRŞEHİR (AA) - PKK terör örgütü mensubu eski üniversite öğrencisi kadın, Kırşehir'de yaşayan ailesinin devreye girmesi ve jandarma ekiplerinin girişimiyle pişmanlık duyarak Şırnak'ta askeri birliğe teslim oldu.
Alınan bilgiye göre, Kırşehir Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Isparta'da üniversite eğitimi görürken PKK'nın dağ kadrosuna katıldığı ileri sürülen B.O'nun teslim olması için Kırşehir'de yaşayan ailesiyle irtibata geçti.
Aileden B.O'nun irtibat bilgilerini alan ekipler, yapılan görüşmeler sonunda örgüt mensubunu teslim olmaya ikna etti. PKK'nın Kuzey Irak'taki dağ kadrosundan kaçan B.O, Şırnak'ta askeri birliğe gelerek teslim oldu.
B.O'nun Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde eğitimi görürken örgüt mensuplarının yönlendirmesiyle 2011 yılında eğitimini yarıda bırakarak, PKK'nın dağ kadrosuna katılmak için Kuzey Irak'a gittiği belirtildi.
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