HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Terör örgütünden kaçışlar devam ediyor: Mardin’de 2 terörist teslim oldu

Terör örgütünden kaçışlar devam ediyor: Mardin’de 2 terörist teslim oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2020 10:13 | Son Güncelleme

Mardin ve Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlıkları ile İstihbarat Başkanlığı ekipleri tarafından müşterek yapılan çalışmalar sonucu 2 terör örgütü mensubu daha ikna edilerek teslim oldu.Mardin ve Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlıkları ve İstihbarat Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde Şanlıurfa’da örgüte katılan ve 2014 yılından itibaren terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren, Jinda kod adlı B.B.

Mardin ve Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlıkları ile İstihbarat Başkanlığı ekipleri tarafından müşterek yapılan çalışmalar sonucu 2 terör örgütü mensubu daha ikna edilerek teslim oldu.
Mardin ve Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlıkları ve İstihbarat Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde Şanlıurfa’da örgüte katılan ve 2014 yılından itibaren terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren, Jinda kod adlı B.B. isimli teröristin yaklaşık 6 aylık görüşmenin sonucunda ikna edilerek teslim olması sağlandı. B.B.’nin silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan arama kaydının olduğu öğrenildi.
Örgüt mensubu ile birlikte İran’dan örgüte katılan ve 2016 yılından beri örgüt içerisinde bulunan İran uyruklu Dilan kod adlı K.M. isimli terörist de yapılan ikna çalışmaları sonucu PKK kamplarından kaçarak Nusaybin 2’nci Hudut Tabur Komutanlığı sorumluluk bölgesinde güvenlik kuvvetlerine teslim oldu. K.M.’nin de silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan arama kaydının olduğu öğrenildi.
Teslim alınan teröristlerin soruşturmasına Mardin İl Jandarma Komutanlığınca devam edildiği kaydedildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüksek gerilim hattında bu halde bulundu! Kahreden olay Yüksek gerilim hattında bu halde bulundu! Kahreden olay
Spotify artık bağımsız çalışacakSpotify artık bağımsız çalışacak
"İnternetçi arkadaş" olayı nedir?"İnternetçi arkadaş" olayı nedir?
En Çok Okunan Haberler
3 milyon lirayı zimmetine geçiren PTT memuru tutuklandı
3 milyon lirayı zimmetine geçiren PTT memuru tutuklandı
Kahreden ölüm! Yüksek gerilim hattına temas etti ve...
Kahreden ölüm! Yüksek gerilim hattına temas etti ve...
Bebeklerinin ilk fotoğrafını paylaştılar! "Huzurla gel oğlum"
Bebeklerinin ilk fotoğrafını paylaştılar! "Huzurla gel oğlum"
Yılın transferi gerçekleşiyor!
Yılın transferi gerçekleşiyor!
Mansur Yavaş’tan Bakan Koca’ya koronavirüs önlemi önerisi
Mansur Yavaş’tan Bakan Koca’ya koronavirüs önlemi önerisi
Soyunma kabininde görüntü çekerken yakalandı!
Soyunma kabininde görüntü çekerken yakalandı!
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Aleyna Çakır olayında Gülay Uygun neden intihar etti?
Aleyna Çakır olayında Gülay Uygun neden intihar etti?
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Bakan Koca'dan DSÖ'ye 'aşı' mesajı
Bakan Koca'dan DSÖ'ye 'aşı' mesajı
Bu mahallede yaşayanlar kilo almıyor! Herkes tığ gibi
Bu mahallede yaşayanlar kilo almıyor! Herkes tığ gibi
Diğer Haberler
Adana'da korkunç olay! 11. kattan düşerek öldü
Korkunç olay! 11. kattan düşerek öldü
Yeni iPad rakiplerine göz dağı verdi
Yeni iPad rakiplerine göz dağı verdi
Mardin'de fuhuş operasyonu: 47 gözaltı
Mardin'de fuhuş operasyonu: 47 gözaltı
Spotify artık bağımsız çalışacak
Spotify artık bağımsız çalışacak
İnşaatta yaptıkları defile ile gündeme gelen işçilerine teşekkür ziyareti
İnşaatta yaptıkları defile ile gündeme gelen işçilerine teşekkür ziyareti
Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki: Esef vericidir
Türkiye'den sert tepki: Esef vericidir
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.