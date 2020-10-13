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Terör örgütünden kaçışlar sürdükçe direnen ailelerin sayısı artıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2020 11:50 | Son Güncelleme

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemine bir aile daha katıldı.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemine bir aile daha katıldı. Terör örgütünden kaçışlar sürdükçe ailelerin umutları da artıyor. Ailelerin direnişini duyan çocukları fırsatını buldukça terör örgütünden kaçarak güvenlik kuvvetlerine teslim oluyor.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Eylemin 405’inci gününde bir aile daha evladına kavuşma umuduyla evlat nöbetine katıldı. Eylemin başladığı günden itibaren toplam 19 kişinin terör örgütünden kaçarak güvenlik kuvvetlerine teslim olması, çocukları dağda olan diğer ailelere de umut ışığı oldu. Aileler kendi çocuklarının da teslim olması için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbetine katılarak, evlatlarına kavuşacakları günleri bekliyor.

"Su getirmeye gitti PKK tarafından kaçırıldı"
Balıkesir’den gelen Mustafa Kaya, 8 yıl önce 14 yaşında iken kızı Hazal Kaya’nın yaylada piknik yaptıkları esnada terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla oturma eylemine katıldı. Kaya, “14 yaşında iken yaylaya çıkmıştık, kızım su getirmeye giderken PKK tarafından kaçırıldı. 8 yıl oldu, ilk gittiğinde bana telefon açmıştı. Benimle konuşurken ağlayarak konuşuyordu, fazla konuşamadık, yanında bir kadın vardı, seni zorla kaçırdılar dediğimde o kadın kıza cesaret ve moral vereceğine ne diyorsun ne biçim adamsın babasın deyip kapattı. Ondan sonra kızımla görüşmem olmadı, kızım seni nasıl kaçırdılarsa sende o şekilde kaç gel, devlete teslim olsun. Devlet sana zarar ve ceza vermez, her zaman yanımızdadır. Devlete güven 19 aile çocuğuna kavuşacak, inşallah benimki ile 20. olur” dedi.

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