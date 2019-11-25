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Terör örgütünden kaçışlar sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 22:24 | Son Güncelleme

Suriye’nin Ayn El Arap bölgesinde 2 terörist, İçişleri Bakanlığına bağlı jandarma ikna timlerinin çalışmaları neticesinde silahları ile birlikte kaçarak sınır birliklerine teslim oldu.İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Yurt içinde ve yurt dışında terörle mücadeleye yönelik yürütülen başarılı operasyonlar ve elde edilen sonuçlar, bölücü terör örgütü PKK/PYD’de çözülmeleri hızlandırırken, örgütten kaçışları ve teslim olmaları artırmıştır.

Terör örgütünden kaçışlar sürüyor

Suriye’nin Ayn El Arap bölgesinde 2 terörist, İçişleri Bakanlığına bağlı jandarma ikna timlerinin çalışmaları neticesinde silahları ile birlikte kaçarak sınır birliklerine teslim oldu.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Yurt içinde ve yurt dışında terörle mücadeleye yönelik yürütülen başarılı operasyonlar ve elde edilen sonuçlar, bölücü terör örgütü PKK/PYD’de çözülmeleri hızlandırırken, örgütten kaçışları ve teslim olmaları artırmıştır. 25 Kasım 2019 tarihinde Suriye Ayn El Arap (Kobani) bölgesinden 2 terörist, İçişleri Bakanlığı unsurlarından jandarma ikna timlerinin titiz çalışmaları neticesinde M-16 silahı ve telsizleri ile birlikte Suriye’den kaçarak Urfa’da sınır birliklerine teslim olmuştur” denildi.

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