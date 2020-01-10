HABER
  4. Terör örgütünden kurtarılan hastanede ilk sezaryen ameliyatı yapıldı

Terör örgütünden kurtarılan hastanede ilk sezaryen ameliyatı yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 15:09 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA’nın Akçakale ilçesine sınır komşusu olan Suriye’nin Tel Abyad kentinde daha önce terör örgüttü PKK/YPG tarafından karargah olarak kullanılan Tel Abyad Hastanesi'nde ilk sezaryen ameliyatı gerçekleşti.

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’nın Akçakale ilçesine sınır komşusu olan Suriye’nin Tel Abyad kentinde daha önce terör örgüttü PKK/YPG tarafından karargah olarak kullanılan Tel Abyad Hastanesi'nde ilk sezaryen ameliyatı gerçekleşti. Adı açıklanmayan anne, sezaryen ameliyatıyla bir erkek bebek dünyaya getirdi.
Terör örgütü PKK/YPG'nin karargah haline getirdiği Tel Abyad Hastanesi, Türk Silahlı Kuvvetleri ve ilgili devlet kurumlarınca onarılıp, eksikleri tamamlandıktan sonra Suriyelilere hizmet vermeye başladı. Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde onarım ve tıbbi teçhizat eksikleri tamamlanan hastanede ilk sezaryen ameliyatı yapıldı.
Suriyeli kadın, sezaryen ameliyatıyla 3 kilo 300 gram ağırlığında bir erkek bebek dünyaya getirdi. Adları açıklanmayan anne ile bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Öte yandan Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, sağlık hizmetlerinin daha iyi sunulabilmesi için sürdürülen çalışmalar kapsamında, sivil toplum örgütlerince alınan 2 ambulans, Tel Abyad'da törenle hizmete başladı.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREmeklilik, ek gösterge, EYT! Bakan duyurdu...Emeklilik, ek gösterge, EYT! Bakan duyurdu...
Kazadan 1,5 yıl sonra hayatını kaybettiKazadan 1,5 yıl sonra hayatını kaybetti
Suç örgütü operasyonunda yakalanan 11 kişi tutuklandıSuç örgütü operasyonunda yakalanan 11 kişi tutuklandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ümraniye TEM Otoyolu'nda kaza

Ümraniye TEM Otoyolu'nda kaza

Pınar Altuğ'un mini etekli pozuna yaptığı yorum olay oldu

Pınar Altuğ'un mini etekli pozuna yaptığı yorum olay oldu

Deniz Baykal'dan hükümete destek: Kutluyorum

Deniz Baykal'dan hükümete destek: Kutluyorum

Aktif görevdeki askerlere operasyon

Aktif görevdeki askerlere operasyon

Ünlü kozmetik devi iflas etti!

Ünlü kozmetik devi iflas etti!

Videoyu görenler şoke oldu! Meğer 2 ay önce...

Videoyu görenler şoke oldu! Meğer 2 ay önce...

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

2020 hac kuraları çekildi!

2020 hac kuraları çekildi!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İran-ABD gerilimi sonrası Katar harekete geçti!

İran-ABD gerilimi sonrası Katar harekete geçti!

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adıyaman’da genç kız dehşeti yaşadı! 8 köpek saldırdı

Adıyaman’da genç kız dehşeti yaşadı! 8 köpek saldırdı

Türkiye Nijer'deki terör saldırısını şiddetle kınadı

Türkiye'den sert tepki: Şiddetle kınıyoruz

Diyarbakır'da HDP binası önünde gerginlik!

HDP önündeki evlat nöbetinde gerginlik!

Rusya'dan gelen Antalya uçağında büyük panik!

Antalya uçağında büyük panik!

Motosiklet kazasında ağır yaralandı, 1,5 yıl sonra hayatını kaybetti

Kazadan 1,5 yıl sonra hayatını kaybetti

Camı kırıp böyle soydular!

Camı kırıp böyle soydular!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.